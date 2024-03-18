數據分析｜政策料再加力 短期降息降準機會低

內地首兩月經濟數據勝過預期，分析師預計，官方將進一步加大政策支持力度以鞏固經濟改善的步伐，但短期降息、降準的必要性有所下降。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，各主要指標均出現好於預期、強於季節性的加速增勢，說明國民經濟的企穩回升不止是恢復性的增長，更有持續改善的積極變化。工業生產、展望下一階段政策，預計將繼續以積極的財政政策加力、提質為主，以穩健的貨幣政策為輔，短期降息、降準必要性有所下降。

談到政策方向，龐溟指，需特別針對房地產市場實施更有力度的綜合性政策措施，盡快扭轉市場的過度悲觀預期，減輕對於消費、投資和經濟增長的拖累。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，數據指向外需帶動的生產復甦，但內需仍低迷，數據的可持續性將取決於半導體產業鏈復甦進程以及境外進口商補庫存強度。內需方面改善不多，顯示政策支持力度有待加強。總體而言數據支持央行上周縮量平價操作，預計短期內降息概率下降，債市仍將面臨調整。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，失業率有季節規律，每年春節前後會存在這種情況。地產數據雖然仍舊比較差，但已比市場預期得要好。

責任編輯：陳建錫