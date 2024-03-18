內地連鎖蛋糕店突停業 老闆失蹤近千員工被拖糧

▲ 熊貓不走蛋糕全國分店停業。

內地網紅連鎖蛋糕店「熊貓不走蛋糕」在全國的逾百間分店突然停業，據報創辦人兼董事長楊振華在上周開始失聯，近千名員工已被拖欠數個月的工資。

內媒報道，熊貓不走蛋糕上周六（16日）官方微博突然發文表示與楊振華失去聯絡，近千員工3至4個月工資未發，社保公積金斷交，工作群解散。媒體向多名熊貓不走蛋糕員工確認，得知停工的消息。一名長沙站點的配送員透露，去年12月起公司工資已開始分次發放，他目前被欠薪約1萬元（人民幣，下同）。

熊貓不走蛋糕在全國的110間分店於消費資訊平台「大眾點評」上目前均已顯示暫停營業，其微信小程序亦違反《微信小程序運營規範》被停用。

網傳一份據稱是楊振華的聲明，楊承認對疫情、對政策的錯誤判斷，導致公司資金斷鏈。他傾盡財產抵押，借給公司兩千多萬元人民幣，最終仍無力回天，他本也無力償還債務破產。楊振華呼籲相關人士盡快走法律途徑維權，徵求勞動局法院等權威意見，爭取拍賣部分價值能支付他們的部分損失。

多家媒體嘗試致電楊振華，以及熊貓不走蛋糕的總部、客服等，均無人接聽或回覆。

惠州市熊貓不走烘焙有限公司成立於2017年10月，注冊資本約157.58萬元人民幣，法定代表人為姚秀華，董事長楊振華持股比例為34.84%。該公司以「讓每個人的生日都能更快樂」為企業理念，免費送蛋糕上門、唱歌跳舞表演等為客戶製造生日驚喜，曾獲得頭頭是道、IDG、XVC等機構投資。

責任編輯：陳建錫