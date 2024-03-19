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王毅晤新西蘭貿易部長 稱願積極落實中新自貿協定升級版

國情動向 09:16 2024/03/19

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王毅會見麥克萊。

中國外長王毅周二（18日）在威靈頓會見新西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay），王毅指，中方願積極落實中新自貿協定升級版，推動合作邁上新台階。

王毅表示，中新建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，不斷創造新的合作紀錄，使中新關係在中國同發達國家關係中保持領先地位，這是中新關係的重要和獨特價值所在。中方願同新方積極落實中新自貿協定升級版，盡快啟動服務貿易負面清單商談，推動兩國合作不斷邁上新台階。

王毅指出，開放帶來進步，封閉導致落後。中國開放的大門將越開越大，對新西蘭的大門始終是敞開的。雙方要共同維護自由貿易，反對以「去風險」為名推行單邊主義、保護主義，建設開放型世界經濟，為兩國企業提供良好營商環境。

麥克萊表示，新中建交以來，兩國合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來重要福祉。新方願同中方一道努力，進一步擴大經貿等領域合作，便利人員往來。面對世界貿易壁壘和不確定性增加，中新自貿協定升級版具有重要示範意義。雙方應攜手維護自由貿易原則，抵制各種保護主義和單邊行徑。

王毅訪問新西蘭期間還與總理盧克森、外長彼得斯會面，盧克森已接到王毅邀請，計劃在未來數個月內訪華。

責任編輯：陳建錫

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