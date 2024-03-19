▲ 美智庫：若台海衝突 美軍關鍵彈藥庫存撐不到7天

美國智庫稱，美國的軍工業產能仍處於和平時期，而現階段中國的軍工業生產線已接近戰時狀態。如果台海發生衝突，美國的關鍵彈藥庫存將在一周內用盡。智庫警告稱，這種彈藥不足的狀況會降低美國的威懾力量，並因此增加台海爆發衝突的機率。

華盛頓智庫國際與戰略研究中心（CSIS）近期發表一份針對不久前一系列台海衝突兵棋推演結果的研究報告。報告指出，儘管烏克蘭戰爭曠日持久，中東戰爭再次爆發，印太地區緊張局勢加劇，但是讓人覺得不可思議的是美國國防軍事系統仍處於和平時期的狀況，相較之下，中國軍工企業的生產速度則早已接近戰時狀態。

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該報告指出，美國國防工業基地目前缺乏進行重大戰爭的能力，如果美國現在涉入重大的地區衝突，將很快就會耗盡彈藥庫存，而如果因台海問題與中國發生戰爭，彈藥不足問題會更嚴重，大約不到一周就會耗盡諸如遠程導彈與精確制導炸彈等關鍵彈藥。

兵棋推演每一次迭代的結果都顯示，美國反艦導彈庫存在衝突第一周就會用盡，而生產同樣數量的反艦導彈則需要約2年時間，等到衝突發生才趕工生產根本來不及。美國2023財年預算僅購買88枚遠程防外反艦導彈，對照兵棋推演的狀況更是遠遠不足需求。這種現象在一場由美、英、法共同舉行的「戰士21-4」兵棋推演中也有類似的結果：英國一個師在一周之內就打光了全英國的關鍵彈藥庫存。

五角大樓也估計，解放軍獲得高端武器系統和設備的速度是美軍的5到6倍，美國國防工業產能不足的問題已不是新鮮事。但是，至少有3個事態發展增加了問題的緊迫性，美國必須解決國防工業的問題以阻止中國在印太地區的軍事擴張。

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責任編輯：尹航

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