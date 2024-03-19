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胡潤統計去年中國富裕至超高淨值家庭 數量悉數下滑

經濟脈搏 11:03 2024/03/19

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去年中國的富裕至超高淨值家庭數量全線減少。

胡潤研究院發布《2023胡潤財富報告》指，去年中國的富裕、高凈值、超高凈值，以及國際超高凈值家庭的數量，較前一年悉數下滑。

報告指，截至去年1月，不包括港澳台地區，中國擁有600萬人民幣資產的「富裕家庭」數量為415萬戶，比前一年減少0.3%或1.2萬戶；千萬人民幣資產的「高凈值家庭」為169萬戶，減少1.0%或1.6萬戶；億元人民幣資產的「超高凈值家庭」為11.2萬戶，減少3.4%或3,950戶。

至於擁有3000萬美元資產的「國際超高凈值家庭」數量下滑的幅度最大，比前一年減少4.1%或3,180戶，共有7.4萬戶。

從城市來看，富裕家庭分布依然保持「3+2+2」的城市群格局—前三大為北京、上海和香港，接著是深圳和廣州，杭州和寧波。前30個城市佔總數的67%。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指，2022年疫情衝擊疊加國際地緣政治格局演變，全球經濟發展不確定性上升，全球國家的私人財富都受到不同程度影響。中國15年來第二次出現高凈值家庭數量下降，總財富也比前一年下降3.6%至158萬億人民幣，是全國GDP的1.3倍。

中國高凈值人群未來一年的投資首選是黃金，海外資產佔可投資資產的六分之一，香港和新加坡是海外投資熱點地區。

責任編輯：陳建錫

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