  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地58房企披露業績預告 去年板塊虧損超千億

經濟脈搏 11:32 2024/03/19

分享：

分享：

內地房企披露業績預告 去年板塊虧損超千億

內地樓市未有明顯起色，房企回款承壓。目前申萬房地產板塊有58家房企披露業績預告，其中43家房企預計去年將出現扣非淨虧損，合計淨虧損約586億至784億元。加上港股房企，已披露業績預告的企業虧損總額超過千億。

近日，港股上市房企接連發布2023年業績預告，「虧損」是一大關鍵詞。

3月19日，遠洋集團在港交所公告，預期2023年將錄得應佔虧損約200億元至230億元，主要因去年房地產市場低迷，毛利率下降；對物業項目計提的減值撥備增加；分佔合營企業和聯營公司業績下降。這已是遠洋連續兩年大額虧損，上一年年其歸母淨利潤為-159.30億元。

其他港股上市房企的情況也不容樂觀。3月15日，中梁控股表示，預計2023年度股東應佔虧損額為40億元至46億元，較上年度最多增加約2.5倍。「主要受國內宏觀市場環境及房地產行業持續下行影響，導致毛利率下降及物業項目及其他資產進一步減值。」

中國樓市 | 上海房協開座談會 企業指新房交易承壓

A股地產板塊發布業績預告的房企數量更多，虧損幅度也同樣驚人。整體而言，A股43家預計扣非淨虧損的房企，總虧損額達639億元，而少數十餘家預計盈利的房企，扣非總盈利額僅超50億元，板塊整體淨虧損上限約586億元。如果加上港股發布業績預告的房企，僅以虧損額計算，去年地產板塊整體虧損超過千億。

至於後續房企業績何時能夠企穩，華泰證券認為，仍需觀察銷售和房價。銷售方面，前兩月54城新房累計按年大減4成，市場仍處於觸底過程。房價方面，根據貝殼數據，2 月 50 城二手房價格指數按年減14%、按月減0.3%，短期內房企的減值計提壓力未減。

與此同時，2024年行業新增供給可能下滑，房企銷售仍面臨壓力。住建部部長倪虹日前在兩會上表示，對虧損嚴重、經營無法為繼的房企，應根據法治和市場原則，實行破產重組措施；對損害公眾利益的行為，將依法嚴厲懲處，確保其承擔應有責任。

內地首兩月房地產開發投資跌9% 商品房銷售額跌三成

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 內地物業 經濟數據表現 港股 宏觀市場 A股 物業 香港交易及結算所有限公司 人大政協兩會 遠洋集團

上一篇文章

劉世錦：中國快跨入高收入階段 鼓勵發展性消費

下一篇文章

胡潤統計去年中國富裕至超高淨值家庭 數量悉數下滑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款