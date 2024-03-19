內地58房企披露業績預告 去年板塊虧損超千億

▲ 內地房企披露業績預告 去年板塊虧損超千億

內地樓市未有明顯起色，房企回款承壓。目前申萬房地產板塊有58家房企披露業績預告，其中43家房企預計去年將出現扣非淨虧損，合計淨虧損約586億至784億元。加上港股房企，已披露業績預告的企業虧損總額超過千億。

近日，港股上市房企接連發布2023年業績預告，「虧損」是一大關鍵詞。

3月19日，遠洋集團在港交所公告，預期2023年將錄得應佔虧損約200億元至230億元，主要因去年房地產市場低迷，毛利率下降；對物業項目計提的減值撥備增加；分佔合營企業和聯營公司業績下降。這已是遠洋連續兩年大額虧損，上一年年其歸母淨利潤為-159.30億元。

其他港股上市房企的情況也不容樂觀。3月15日，中梁控股表示，預計2023年度股東應佔虧損額為40億元至46億元，較上年度最多增加約2.5倍。「主要受國內宏觀市場環境及房地產行業持續下行影響，導致毛利率下降及物業項目及其他資產進一步減值。」

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A股地產板塊發布業績預告的房企數量更多，虧損幅度也同樣驚人。整體而言，A股43家預計扣非淨虧損的房企，總虧損額達639億元，而少數十餘家預計盈利的房企，扣非總盈利額僅超50億元，板塊整體淨虧損上限約586億元。如果加上港股發布業績預告的房企，僅以虧損額計算，去年地產板塊整體虧損超過千億。

至於後續房企業績何時能夠企穩，華泰證券認為，仍需觀察銷售和房價。銷售方面，前兩月54城新房累計按年大減4成，市場仍處於觸底過程。房價方面，根據貝殼數據，2 月 50 城二手房價格指數按年減14%、按月減0.3%，短期內房企的減值計提壓力未減。

與此同時，2024年行業新增供給可能下滑，房企銷售仍面臨壓力。住建部部長倪虹日前在兩會上表示，對虧損嚴重、經營無法為繼的房企，應根據法治和市場原則，實行破產重組措施；對損害公眾利益的行為，將依法嚴厲懲處，確保其承擔應有責任。

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責任編輯：尹航

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