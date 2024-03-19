劉世錦：中國快跨入高收入階段 鼓勵發展性消費

國務院發展研究中心原副主任劉世錦撰文稱，中國到了快跨入高收入階段的時期，消費或勞動者工資收入佔整個經濟的比重會明顯上升。他建議鼓勵發展性消費，提升教育醫療社保等公共支出。

政府工作報告指出，要加大宏觀調控的力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革。同時，最近一段時間，因需求不足、增長動能下降而產生的寬松宏觀政策的呼聲不斷增加。劉世錦表示，擴大內需最基本的方式是增加收入。從國際經驗看，中國到了快跨入高收入階段的時期，消費或勞動者工資收入佔整個經濟的比重會明顯上升。

他說，消費分為生存性消費和發展性消費。以吃穿和其他日常基本消費為主的生存性消費已趨於穩定，一些低收入階層的生存問題基本解決。所以，目前的消費增長更多的是由社保、醫療衛生、教育、文化體育娛樂、金融服務、交通通信等發展型消費所拉動的。

這兩種消費有較大的差別，生存性消費基本上以個體消費為主，而發展性消費更多地採用集體消費或公共服務的方式，比如醫保社保、教育等。所以，發展性消費和政府的基本公共服務掛鉤且關系密切。

內地首兩月社融增量8.06萬億元 按年少1.1萬億元

他說，現在相當一部分的發展性消費由政府基本公共服務支出所支撐，需要政府出面搭台子、建制度、出資金。因此，發展性消費實際上是政府消費支出和居民消費支出的組合。現實方面，這方面的發展性消費有較大的缺口，其中較大的缺口在於需要補上近3億進城農民工基本公共服務短板。

因此，擴大消費要關注兩個重點。一是以基本公共服務為依托的發展性消費，二是以農民工為重點的中低收入階層。如果這兩個重點抓不住，擴大消費很難有實質性進展。

內地新能源車產能過剩 經濟學家：今年掀最慘烈價格戰

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道