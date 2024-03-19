布林肯晤菲律賓外長 稱關切中國威脅印太自由

▲ 布林肯與馬納羅共同會見記者。

轉抵菲律賓訪問的美國國務卿布林肯，周二（19日）與菲外長馬納羅會面，布林肯指美菲對中國威脅印太自由開放的行動有共同關切，重申兩國的防衛協定。中國外交部回應指，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國之間的涉海問題。

外交部表示，美菲的軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的非法主張站台背書。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衛自身的領土主權和海洋權益，維護南海的和平穩定。

布林肯：美菲有共同關切

布林肯表示，對於中國對印度-太平洋自由開放的共同願景構成威脅的行動，美菲兩國有著共同關切。南海水路對於菲律賓等地區國家、美國，以及全世界來說都非常重要。他指，美方正進行外交工作好讓各國可以合作、重申國際法以及各國應有的權益，美方堅守對《美菲共同防御協定》的承諾。

布林肯又提到美國支持菲律賓製造業發展、降低對外國的依賴，並加強全球供應鏈，他同時強調美菲關係不針對任何第三方國家。

馬納羅感謝美國在南海問題上對菲律賓的支持，提到未來的挑戰是如何進一步提升與美國的關係。

布林肯預計同日稍後還會與菲律賓總統小馬可斯會面。

白宮周一（18日）宣布，總統拜登下月11日將在白宮接待日本首相岸田文雄、小馬可斯，舉行首次三方峰會，討論經貿關係及印太地區局勢。

責任編輯：陳建錫