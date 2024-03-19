廣東少年公廁強姦8歲女童 未夠14歲無需立案兼准復課

廣東清遠一名13歲的陳姓少年，被指在公廁內強姦一名8歲女童。派出所以其未滿14歲不可追究刑責為由，拒絕立案。陳據報已經獲釋，且獲准復課回校。

女童母親向澎湃新聞講述，上月26日下午，女兒放學到附近的公園玩時遭到侵犯。醫院檢查的診斷結果顯示，女兒的處女膜破裂，「見少量血跡，左大腿內側見兩處淤黑」。報警後，派出所當晚便找到涉案的陳某，但很快又將他釋放。陳的家人自稱家中困難，不肯賠償，提出支付2萬元人民幣和解。

女童家人堅持追究，打算控告陳某強姦，直至昨日（18日）獲派出所告知：「陳某不滿14周歲，無法追究刑責，故不予立案。」

澎湃記者經陳某所讀學校的老師、當地人士等多方得知，陳某是個典型的問題學生，平日在校內有喝酒、抽煙、曠課、欺淩等不良行為，也遭到過班上的同學投訴，但老師都拿他沒辦法。事發後，陳某一度遭到停課，不久後已經復課。因在未有上級通知前，班上老師無權不讓陳某回校。

當地政府據說已經介入，正和女童家人溝通，但澎湃記者今日（19日）嘗試向政府、派出所了解，均不獲回覆。

責任編輯：陳建錫