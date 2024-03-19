擴大准入+完善規制 國務院推24條措施吸引外資

▲ 國務院推24條措施吸引外資。

國務院辦公廳印發行動方案，就擴大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制等5方面提出24條措施，吸引並鞏固外資在華發展信心。文件要求各地區各部門要主動作為，把外商投資企業關心的實際問題作為突破口，並制定時間表、路線圖，推動政策舉措落地見效。

《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》提出，一擴大市場准入，提高外商投資自由化，合理縮減外商投資准入負面清單，開展放寬科技創新領域外商投資准入試點，擴大銀行保險領域外資金融機構准入，拓展外資金融機構參與國內債券業務範圍，實施合格境外有限合夥人境內投資試點。

擴大鼓勵外商投資產業目錄和外資項目清單

二加大政策力度，提升對外商投資吸引力，擴大鼓勵外商投資產業目錄和外資項目清單，加大支持先進製造、高新技術、節能環保等領域；落實稅收支持政策，外商投資企業在中國投資項目符合條件，可享進口自用設備免徵關稅政策；加大金融支持力度，支持在境內發行人民幣債券融資並用於境內項目。

三優化公平競爭環境，做好外商投資企業服務，清理違反公平競爭的行為和政策措施，完善招標投標制度，公平參與標準制修訂，提高行政執法科學化水平，持續打造「投資中國」品牌，加強外商投資企業服務。用好外資企業圓桌會議等平台，深化與外商投資企業、外國商會協會等常態化交流，及時回應關切。

制定標準，推動大灣區內跨境數據便捷流動

四暢通創新要素流動，促進內外資企業創新合作，支持外商投資企業與總部數據流動，便利國際商務人員往來，優化外國人在華工作和居留許可管理，支持國內外機構合作創新；完善國內規制，更好對接國際高標準經貿規則；制定大灣區跨境數據轉移標準，探索建立「白名單」制度，推動區內數據便捷流動。

五完善國內規制，更好對接國際高標準經貿規則，加強知識產權保護，加快建設國家知識產權保護信息平台、商業秘密保護制度建設，聚焦重點領域、關鍵環節，加大涉外商投資企業知識產權保護力度；推動與更多國家和地區商簽自由貿易協定，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。

責任編輯：陳建錫