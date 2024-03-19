  • 22°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 20:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

擴大准入+完善規制 國務院推24條措施吸引外資

經濟脈搏 17:18 2024/03/19

分享：

分享：

國務院推24條措施吸引外資。

國務院辦公廳印發行動方案，就擴大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制等5方面提出24條措施，吸引並鞏固外資在華發展信心。文件要求各地區各部門要主動作為，把外商投資企業關心的實際問題作為突破口，並制定時間表、路線圖，推動政策舉措落地見效。

《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》提出，一擴大市場准入，提高外商投資自由化，合理縮減外商投資准入負面清單，開展放寬科技創新領域外商投資准入試點，擴大銀行保險領域外資金融機構准入，拓展外資金融機構參與國內債券業務範圍，實施合格境外有限合夥人境內投資試點。

擴大鼓勵外商投資產業目錄和外資項目清單

二加大政策力度，提升對外商投資吸引力，擴大鼓勵外商投資產業目錄和外資項目清單，加大支持先進製造、高新技術、節能環保等領域；落實稅收支持政策，外商投資企業在中國投資項目符合條件，可享進口自用設備免徵關稅政策；加大金融支持力度，支持在境內發行人民幣債券融資並用於境內項目。

三優化公平競爭環境，做好外商投資企業服務，清理違反公平競爭的行為和政策措施，完善招標投標制度，公平參與標準制修訂，提高行政執法科學化水平，持續打造「投資中國」品牌，加強外商投資企業服務。用好外資企業圓桌會議等平台，深化與外商投資企業、外國商會協會等常態化交流，及時回應關切。

制定標準，推動大灣區內跨境數據便捷流動

四暢通創新要素流動，促進內外資企業創新合作，支持外商投資企業與總部數據流動，便利國際商務人員往來，優化外國人在華工作和居留許可管理，支持國內外機構合作創新；完善國內規制，更好對接國際高標準經貿規則；制定大灣區跨境數據轉移標準，探索建立「白名單」制度，推動區內數據便捷流動。

五完善國內規制，更好對接國際高標準經貿規則，加強知識產權保護，加快建設國家知識產權保護信息平台、商業秘密保護制度建設，聚焦重點領域、關鍵環節，加大涉外商投資企業知識產權保護力度；推動與更多國家和地區商簽自由貿易協定，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國

下一篇文章

劉世錦：中國快跨入高收入階段 鼓勵發展性消費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款