習近平赴湖南常德調研 冀抓好春耕確保糧食豐産

繼到訪湖南長沙後，中共總書記習近平今日今日（19日）到常德考察春耕備耕、歷史文化街區修復利用等。他表示，抓好春耕備耕，對於確保糧食豐產和糧食安全至關重要。

習近平昨天在長沙市先後考察湖南第一師範學院城南書院校區，以及一間電池材料公司。央視認為，看企業、看創新，是習近平湖南之行的重要關注點。

19日下午，習近平來到常德市鼎城區謝家鋪鎮糧食生產萬畝綜合示范片區，走進水稻田邊，察看秧苗培育和土地翻耕情況。他還與種糧大戶、農技人員、基層干部和村民交流，詢問春耕備耕等情況。

習近平強調，抓好春耕備耕，對於確保糧食豐產和糧食安全至關重要。各地區各部門要壓實責任，確保春播面積，細化春季田間管理，保障農資充足供應，強化農業社會化服務，在良種良法良機良田深度融合上下大功夫，落實好強農惠農富農政策，保障農民種糧收益，充分調動農民群眾種糧積極性，為全年糧食增產和農民增收開好頭、起好步。

習近平在常德還考察了常德河街、鼎城區謝家鋪鎮港中坪村，了解歷史文化街區修復利用、城市水環境綜合治理、提升基層治理效能等情況。

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責任編輯：尹航

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