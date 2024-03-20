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內地3月LPR如預期持穩 分析指下調空間漸窄

經濟脈搏 09:37 2024/03/20

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內地3月LPR如預期持穩 分析指下調空間漸窄

人行公佈3月貸款市場報價利率（LPR）報價，1年期LPR報3.45%；5年期以上LPR報3.95%，如普遍預期持穩。原因一方面是開年經濟數據整體不弱，另一方面是承受凈息差壓力的銀行需時恢復「元氣」，短期內LPR缺乏進一步下行的動力。分析指LPR下調空間漸窄，待政策利率降息或降準引導。

至於LPR持穩的原因，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，部分銀行凈息差壓力較大，以及本月MLF政策利率維持穩定，短期內商業銀行LPR調整阻力大於動力。他說，「LPR調整需要反映自身資金成本、市場供求、風險溢價等因素。預計LPR仍有調降空間，但幅度有所收窄。」

東方金誠宏觀分析師王青、李曉峰、馮琳表示，開年外需回暖帶動出口加快，穩增長政策發力顯效下投資提速，1-2月宏觀數據普遍好於預期。這意味著短期內將處於政策效果觀察期，進一步大幅引導貸款利率下行的迫切性減弱。 

中信證券首席經濟學家明明指出，從價格端來看，截至2023年四季度，商業銀行凈息差已壓縮至1.69%的歷史低位，而2月五年期LPR報價脫離MLF指導單獨下調引導貸款利率繼續下行，銀行息差壓力進一步加大，主動壓縮LPR對MLF加點的動力不足。

他預計，往後看，利率市場化改革制度下商業銀行或繼續下調存款利率，而低通脹引起的高實際利率環境下，人行年內下調MLF利率仍可期待，年內LPR報價或仍有進一步下行的空間。

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責任編輯：尹航

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