▲ 王毅晤澳洲外長 雙方同意恢復並建立各領域對話

中共中央政治局委員、外長王毅今日（20日）在堪培拉與澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。中方公佈，雙方一致同意恢復並建立各領域對話並使其發揮切實作用。王毅希望澳方為中企提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。

王毅冀澳洲為中企提供非歧視營商環境

據中國外交部公佈，王毅說，經過雙方共同努力，中澳關係實現破冰，重新起航，各領域交流合作逐步得到恢復。中澳關係既然走在正確軌道上，就要不猶豫，不偏航，不走回頭路。既然明確了前進方向，就要爭取走得穩、走得好、走得遠。

王毅表示，中方願同澳方進一步籌備好兩國的高層交往，全面重啟並利用好各領域建立的磋商對話機制，充分發揮互補優勢，鞏固發展能礦、農產品等傳統強項合作的基礎上，深入挖掘新能源、數字經濟、綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力，不斷做大共同利益的蛋糕。

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王毅表示，希望澳方採取切實措施維護市場經濟原則和公平競爭規則，為中國企業在澳投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。雙方要持續促進教育、文化、旅游、地方、青年等人文交流，積極採取措施便利雙方人員往來，夯實中澳關係的社會民意基礎。中方願同澳方在國際和地區事務中加強溝通，增進理解，為世界和平與發展作出更多貢獻。

黃英賢：不應讓分歧定義中澳關係

王毅闡述了中方在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的原則立場，強調中澳兩國之間沒有歷史恩怨糾纏，沒有根本利害沖突，共同利益遠大於分歧。雙方要踐行尊重國家主權和領土完整這一國際法基本準則，尊重彼此核心利益和重大關切，推動兩國關係持續穩定健康發展。

中方引述黃英賢表示，澳中兩國在歷史、貿易、文化等方面聯繫密切，雙方是全面戰略合作伙伴，同處一個地區，不應讓分歧定義中澳關係。澳方願同中方在相互尊重的基礎上進一步加強對話溝通，明智管控分歧，發揮互補優勢，不斷深化經貿、人文等領域合作，推動澳中全面戰略伙伴關係穩定發展，造福兩國人民，促進地區和平與發展。

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雙方一致同意恢復並建立各領域對話並使其發揮切實作用，推動兩國外交、經貿、科技、教育、執法等主管部門開展更多合作，積極考慮開展海洋事務對話。雙方同意採取進一步措施便利兩國人員往來。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

責任編輯：尹航

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