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北京私家車撞多輛電動車致1死13傷 司機被捕不涉酒駕毒駕

社會熱點 14:56 2024/03/20

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昨日（19日）晚上7時許，北京東城區一輛私家車衝撞多輛電動單車，造成多人受傷。北京交警今日（20日）發通報稱，事故造成1死13傷，其中1人重傷，肇事的21歲男司機被捕。

通報指，21歲的高姓男司機駕駛小客車在晚間7時45分在張自忠路口因闖紅燈與一輛電動單車發生交通事故，肇事後逃逸過程中又刮撞一輛電動單車，7時46分繼續逃逸至寬街路口時，因操作不當與等紅燈的多輛電動單車發生剮撞。

受傷人員及時送醫救治，其中1人經搶救無效死亡，1人重傷暫無生命危險，另12人留院治療、4人已出院。

經檢測，高某某不涉酒、不涉毒。目前，高某某因涉嫌交通肇事罪被依法刑事拘留，事故處理和善後工作正在進行中。

據早前網傳影片顯示，車禍現場一片狼藉，大量電動單車被撞翻，多人倒地不起，且路面有明顯血迹。

而肇事司機疑似坐在私家車內吸煙，現場有路人不滿其態度，大聲指責，「你是犯錯態度嗎，你多狂啊！」

另有影片顯示，現場能聽到有人說司機「酒味這麼大」，而司機則態度極為囂張與路人對罵，「你，我記住了。」

浙江台州高校私家車撞人3死16傷  肇事者為該校學生

山西旅游大巴高速隧道撞牆 至少14死37傷

責任編輯：蒯宇澄

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