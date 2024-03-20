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王毅與澳洲工商及戰略界人士座談 強調中國發展機遇

國情動向 15:09 2024/03/20

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中共中央政治局委員、外長王毅今日（20日）在堪培拉與澳洲工商、戰略等各界人士座談。王毅表示，中國對外開放的大門越開越大，不斷為世界提供新機遇。

王毅表示，中國的發展是發展機遇的擴大。中國奉行互利共贏的開放戰略，對外開放的大門越開越大，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，積極參加應對氣變國際合作，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。

王毅說，中澳關係是全方位、多領域的，雙方共同利益遠遠大於分歧，兩國應當做伙伴而不是對手。中澳關係既然已走上改善的軌道，就應大踏步向前邁進，建設更加穩定成熟、更加富有成果的中澳全面戰略伙伴關係，更好造福兩國人民和地區國家。歡迎大家多到中國走一走、看一看，多介紹中澳交往的真實見聞，促進兩國民眾友好交流，擴大雙方互利合作，為中澳關係發展貢獻力量。

中國外交部引述澳方與會人員表示，澳中是重要合作伙伴，兩國共同利益遠大於分歧。澳工商、戰略等各界歡迎澳中關係改善，支持澳中深化經貿、金融、教育、衛生、科研、法律等領域對話合作，妥善處理分歧，積極探索綠色發展、科技創新等合作新機遇，共同應對氣候變化等全球性挑戰，推動澳中關係不斷發展，以澳中關係的穩定性增加世界的確定性。

王毅晤澳洲外長 雙方同意恢復並建立各領域對話

責任編輯：尹航

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