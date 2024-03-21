美軍印太司令：中國將在2027年前做好攻台準備

▲ 美軍印太司令指，中國將在2027年前做好攻台準備。

美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）表示，所有跡象表明，中國大陸將在2027年前做好攻打台灣的準備。

在北京，外交部發言人林劍強調，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣搏擊的競技場，在亞太地區挑動對抗，製造分裂的是美方而不是中方。他嚴正提醒美方，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。並指中方的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的 前景。底線亦很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。

林劍指出，美國國內一些人企圖渲染「中國威脅論」，加劇台海的緊張局勢，挑動對抗，中方對此堅決反對。 要維護台海和平，就必須旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對「台獨」。 同時任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

阿奎利諾周三（20日）向美國眾議院軍事委員會表示，北京當局雖然面臨經濟挑戰，但官方國防預算近年來仍增長16%，達到超過2230億美元。自他上任以來的3年內，中國解放軍增加了400多架戰機、20多艘主要戰艦。從2020年至今，中國的彈道導彈、巡航導彈庫存增加了一倍。

阿奎利諾認為，解放軍正在滿足中國國家主席習近平下令的指示，即在2027年做好攻台準備，透過武力實現兩岸統一。中國軍方也一直演練與對台行動相關的各種任務，例如以模擬海上和空中封鎖包圍台灣。他還對中國和俄羅斯加強關係表示關注，形容這是令全球安全環境出現變化的一大原因。

不過，台灣民意基金會本周公布的一項民意調查顯示，對於中國大陸瀕臨對台動武的說法，20歲以上成年人中，50.4%人表示「沒有同感」，大幅高於「有同感」的37.1%。調查認為，此一發現傳達的微妙訊息是：台灣社會大眾對台海形勢的認知，以及與台灣國防部的說法有很大的落差。

責任編輯：陳建錫