美國防部否認在金門常駐軍隊 

美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）週三（20日）出席一場聽證會時說，美國依台灣關係法為台灣人民提供訓練，使台灣能夠在衝突時自衛，否認在金門常駐。稍早前，台灣防衛部門負責人邱國正表示，台灣軍隊與友好團體或國家都屬於交流範疇。

在聽證會上，當被問及有報道稱「綠扁帽部隊」（Green Berets）依照2023財政年度國防授權法常駐金門，訓練台灣軍隊，而過去美軍特種部隊僅臨時駐紮，阿奎利諾指「這篇報道是不正確的，美軍現在並沒有常駐那裡」，「我們可以在機密場合進行進一步評估。但就本質上，這是不正確的」。

台灣防衛部門負責人邱國正上週四（14日）回應，台灣軍隊與友好團體或國家交流，藉由互相觀摩，進一步學習長處、改進問題，並了解建軍備戰的盲點和缺點，這都屬於交流範疇。

據《華爾街日報》在2021年的報道，美軍一支小分隊已在台灣駐紮至少一年，秘密訓練台灣武裝以抵禦大陸。

美軍印太司令：中國將在2027年前做好攻台準備

美智庫：若台海衝突 美軍關鍵彈藥庫存撐不到7天

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道