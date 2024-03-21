▲ 人行副行長宣昌能：降準仍有空間 信貸投放避免衝得過猛

人民銀行副行長宣昌能表示，法定存款準備金率仍有下降空間，存款成本下行和主要經濟體貨幣政策的轉向有利於拓寬利率政策的操作自主性。

宣昌能今日（21日）在國新辦新聞發布會上說，從下階段看，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。存款成本下行和主要經濟體貨幣政策的轉向有利於拓寬利率政策的操作自主性，設立的科技創新和技術改造再貸款，將助力高端製造業和數字經濟的加快發展。

宣昌能表示，下階段，穩健的貨幣政策將繼續靈活適度、精準有效，合理把握信貸和債券兩個最大融資市場的關係，保持流動性合理充裕，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定，平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係。

宣昌能又指，除了關注信貸總量外，還要更加注重引導金融機構信貸平穩投放，避免「開門紅」衝得過猛，導致後勁不足，從前兩個月的情況看，前期引導產生了效果，今年信貸投放節奏會更加可持續。他又指，防範資金空轉的效果已經在顯現，隨著企業規範資金的使用，融資總量增速可能會比以前低一些，但是對經濟高質量發展的實際支撐力度反而會更大。

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責任編輯：尹航

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