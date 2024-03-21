發改委：擴大地方專項債券投向領域 鼓勵民企參與基建

▲ 發改委表示將全力鼓勵民企參與基建。

國家發改委表示，今年將調整優化中央預算內投資結構，適當擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金範圍，最大程度鼓勵民企參與基礎設施的建設和營運。發改委將統籌用好中央預算類投資、超長期特別國債、地方政府專項債等政策工具，加快中央預算類投資計劃下達進度，以及地方政府專項債項目審核。

國務院新聞辦周四（21日）舉行新聞發佈會，介紹投資、財政、金融等相關政策情況，發改委副主任劉蘇社表示，關於提高政府投資效益，今年重點做好幾方面工作，一是做好前期工作。督促有關方面加強項目儲備，強化可行性研究等前期論證，提高投資決策的科學性。同時，協調加大用地、環評等要素保障，積極落實配套融資。

二是優化投向領域。調整優化中央預算內投資結構，適當擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金的範圍，同時加強各類政府投資的統籌銜接和錯位安排，形成各類資金的整體合力。三是強化全鏈條管理。進一步完善各項制度規定，構建覆蓋政府投資項目謀劃儲備、投資決策、建設運營等全鏈條管理機制。

關於今年起發行的超長期特別國債，發改委會同有關部門制定具體方案，將在批准後會同有關方面迅速做好組織實施工作。一方面，聚焦科技創新、區域協調發展、糧食和能源資源安全、人口高質量發展等重點領域，另一方面，抓緊推動出台實施相關配套政策措施，通過體制機制改革破解深層次障礙。

此前的萬億元人民幣增發國債，在2月已分三批下達項目清單，超過一半用於防洪排澇等相關水利設施建設。

責任編輯：陳建錫