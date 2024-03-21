  • 21°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委：擴大地方專項債券投向領域 鼓勵民企參與基建

經濟脈搏 10:47 2024/03/21

分享：

分享：

發改委表示將全力鼓勵民企參與基建。

國家發改委表示，今年將調整優化中央預算內投資結構，適當擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金範圍，最大程度鼓勵民企參與基礎設施的建設和營運。發改委將統籌用好中央預算類投資、超長期特別國債、地方政府專項債等政策工具，加快中央預算類投資計劃下達進度，以及地方政府專項債項目審核。

國務院新聞辦周四（21日）舉行新聞發佈會，介紹投資、財政、金融等相關政策情況，發改委副主任劉蘇社表示，關於提高政府投資效益，今年重點做好幾方面工作，一是做好前期工作。督促有關方面加強項目儲備，強化可行性研究等前期論證，提高投資決策的科學性。同時，協調加大用地、環評等要素保障，積極落實配套融資。

二是優化投向領域。調整優化中央預算內投資結構，適當擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金的範圍，同時加強各類政府投資的統籌銜接和錯位安排，形成各類資金的整體合力。三是強化全鏈條管理。進一步完善各項制度規定，構建覆蓋政府投資項目謀劃儲備、投資決策、建設運營等全鏈條管理機制。

關於今年起發行的超長期特別國債，發改委會同有關部門制定具體方案，將在批准後會同有關方面迅速做好組織實施工作。一方面，聚焦科技創新、區域協調發展、糧食和能源資源安全、人口高質量發展等重點領域，另一方面，抓緊推動出台實施相關配套政策措施，通過體制機制改革破解深層次障礙。

此前的萬億元人民幣增發國債，在2月已分三批下達項目清單，超過一半用於防洪排澇等相關水利設施建設。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 國債 中華人民共和國國家發展和改革委員會

上一篇文章

財政部為小微企貸款提供貸款貼息等措施 料增60萬就業

下一篇文章

人行副行長宣昌能：降準仍有空間 信貸投放避免衝得過猛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款