▲ 財政部為小微企貸款提供貸款貼息等措施 料增60萬就業

在青年失業率居高不下之際，財政部副部長廖岷表示，對符合條件的重點群體和吸納其就業的小微企業申請的創業擔保貸款，財政部門給予貸款貼息；引導政府性融資擔保機構加大對勞動密集型企業的傾斜，預計可穩定就業崗位超過1200萬，拉動新增就業超過60萬人。

為小微企符條件的貸款提供貸款貼息

廖岷今日（21日）在國新辦新聞發布會上表示，財政部今年重點圍繞四個方面做好相關工作。

一是更加突出就業優先導向。堅持把穩定和擴大就業作為經濟社會發展的優先目標，在制定財稅政策時更加注重促進就業。2024年，中央財政安排就業補助資金預算667億元，支持落實就業創業扶持政策。

二是支持經營主體穩定就業崗位。主要是落實好結構性減稅降費政策，延續實施階段性降低失業、工傷保險費率政策，著力降低經營主體成本負擔。繼續實施失業保險穩崗返還政策，對不裁員、少裁員的企業按比例返還上一年度實際繳納的失業保險費，支持企業穩定崗位、吸納就業。

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三是助力發揮創業帶動就業作用。對符合條件的重點群體和吸納其就業的小微企業申請的創業擔保貸款，財政部門給予貸款貼息。引導政府性融資擔保機構加大對勞動密集型企業的傾斜，經內部測算，預計2024年可撬動1.3萬億元新增貸款，穩定就業崗位超過1200萬，拉動新增就業超過60萬人。支持高校加強創新創業教育，提升大學生創新創業能力。對符合條件的高校畢業生、就業困難人員首次創辦小微企業或者從事個體經營的給予創業補貼。

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四是繼續聚焦重點群體就業。鼓勵企業加大招用力度，對吸納重點群體就業的給予社會保險補貼，對招用符合條件的高校畢業生就業見習的給予就業見習補貼。挖潛更多基層就業機會和崗位，實施西部計劃、「三支一扶」計劃、「特崗計劃」、大學生村醫專項計劃等，財政部門都將給予支持，鼓勵引導高校畢業生到基層就業。同時，對符合條件的高校應屆畢業生到艱苦邊遠等地區就業的，其學費實行補償代償。此外，持續為脫貧人口、農村低收入人口、殘疾人等提供分類就業幫扶，鞏固脫貧成果。

責任編輯：尹航

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