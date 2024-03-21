財政發力 內地首兩月支出增長6.7%近五年同期最快

財政部副部長廖岷介紹，今年1月至2月，全國一般公共預算收入4.46萬億元，按年下降2.3%；全國一般公共預算支出按年增長6.7%，完成全年預算的15.3%，支出進度是近五年同期最快。

廖岷介紹，1-2月，全國一般公共預算收入4.46萬億元，按年下降2.3%，但按照可比口徑實際增長2.5%左右。

他解釋稱，受應對疫情採取措施的影響，這幾年在對經濟數據進行按年時情況較複雜，因此按照國際通行做法，在做按年比較時需對一些特殊的、不可比因素做扣除，這樣才能更客觀真實反映趨勢變化。

今年1-2月收入按年下降主要受兩項特殊因素的擾動。一方面是高基數，另一方面是去年年中出台的減稅政策對今年的減收影響。

在支出方面，-2月全國一般公共預算支出按年增長6.7%，完成了全年預算的15.3%，支出進度是近五年同期最快，其中社會保障和就業、教育、城鄉社區、農林水、交通運輸等領域支出增長較快，重點項目支出得到有力保障。他相信，這對於推動宏觀經濟復甦、促進經濟結構調整、帶動社會資本投資將產生積極作用。

廖岷稱，下一步，財政部將實施好積極的財政政策，組合運用赤字、專項債、超長期特別國債、稅收優惠等財政政策工具，同時強化與貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協同配合，確保同向發力、形成合力，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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責任編輯：尹航

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