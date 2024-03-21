日企去年亞洲投資較疫前升1.7倍 對中港投資減兩成

▲ 東風本田汽車武漢的生產線。（配圖）

日本企業去年對亞洲地區的投資金額達17.3萬億日元（將9000億港元），較2019年疫前大增1.7倍，但對中國、香港地區的投資分別減少約兩成。

日經新聞引述日本央行等數據指，2019年至2023年，日企對全球的投資額增長了1.2倍，對亞洲投資的增長尤為突出。其中，去年日本企業的投資額更創下10年最高。位於日企投資排行榜首位的是新加坡，對比疫前，其投資額的增幅達3.3倍，該國的開放式創新政策奏效，令全球AI、半導體行業向當地匯聚。

排行第二的是越南，增幅達2.1倍，該國國民的平均年齡在35歲以下，比日本年輕10歲以上，人口正持續增長。第三是印度，增幅有91%，隨著莫迪政權出台的製造業振興政策，半導體、汽車和電池領域的全球大型企業相繼在該國建立了製造基地，該國金融業在吸引投資方面的作用亦愈來愈大。

同時，日企對中國和香港的投資額，較疫前下跌了20%和18%。但報道指，日企海外開設總部的數量，中國仍佔壓倒性優勢，2022年該數字達3.1萬家。

責任編輯：陳建錫