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防範通縮風險 人行：社融規模和M2增速不低於8%

經濟脈搏 14:07 2024/03/21

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對於外界關注中國通縮風險，人行副行長宣昌能表示，要達成今年居民消費價格漲幅3%左右的目標，社會融資規模和M2（廣義貨幣）增速需要不低於8%。

宣昌能說，從量的角度，要保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，這裡暗含通過貨幣政策調節價格水平的考慮，貨幣政策的年度目標已將維護價格穩定、推動價格溫和回升考慮在內。今年預期目標是國內生產總值增長5%左右，居民消費價格（CPI）漲幅3%左右，如果社會融資規模和M2增速不低於8%，就已經考慮3%的價格水平預期目標。

從價的角度來說，通過深化利率市場化改革，引導銀行下調存款利率，促進貸款市場報價利率（LPR）繼續下行，這些都有利於降低社會綜合融資成本，激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，有利於維護價格穩定，推動價格溫和回升。

他說，下一步，人行將引導金融機構科學評估風險，抑制產能過剩行業盲目擴張，滿足合理消費融資需求，通過優化信貸結構，改進金融服務質效。同時，加強政策協調，支持增加居民收入、擴大就業、完善社會保障體系、深入實施消費驅動戰略，著力擴大內需，推動供需匹配，促進經濟良性循環。這些都對價格水平的溫和回升有重要的支持作用。

最新數據顯示，2月CPI由負轉為按年漲0.7%，遠高於預期，是自去年8月以來首次正增長，並創下2023年3月以來最大漲幅。2月末，M2餘額299.56萬億元，按年增長8.7%，略低於市場預期；2月末，社融規模存量為385.72萬億元，按年增長9%。

財政發力 內地首兩月支出增長6.7%近五年同期最快

內地首兩月社融增量8.06萬億元 按年少1.1萬億元

責任編輯：尹航

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