國產Kimi Chat資訊懶人包 如何帶火內地AI概念股？

國產AI產品Kimi Chat大熱，帶動A股一眾科技、傳媒、游戲等板塊發力拉升，週四（21日）A股人工智能板塊持續上行，Kimi概念股集體高開，華策影視、掌閱科技、中廣天擇漲停，海天瑞聲、九安醫療、深信服等跟漲。

據華福證券21日研報更新的數據，加總Kimi全端日活（小程序+網頁+APP）約90.38萬，目前處於加速增長狀態。

不過，在相關熱點頻出的同時，人工智能領域仍面臨著算力短缺、語料版權、技術創新、商業化變現等挑戰，相關投資仍需謹慎以待。

Kimi Chat是什麼？

Kimi Chat是由月之暗面科技有限公司（Moonshot AI）開發的一款人工智能助手，支持長達20萬字的上下文處理能力，並且能夠記住之前的對話內容，提供更加準確和有條理的回答。

Kimi Chat的研發者是誰？

Moonshot AI 是一家專注於通用人工智能領域的公司，初創剛滿一年。投資方包括紅杉中國、小紅書、美團龍珠、阿里、礪思資本等。

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Moonshot AI 的核心團隊曾參與開發Transformer XL、RoPE等關鍵算法，並且在大模型領域有著深厚的技術積累。公司的名字來源於英國搖滾樂隊Pink Floyd的專輯《Dark Side of the Moon》，象征著對未知的探索和創新。

Kimi Chat有什麼功能？

信息整理與總結：可以將長篇報告、合同、文章等交給Kimi Chat，讓它幫你總結關鍵信息，節省閱讀和理解的時間。

學習與研究：Kimi Chat 可以幫助你理解復雜的學術文章、技術文檔，甚至幫助你準備考試材料。

工作助手：它可以作為你的工作助手，幫助你處理電子郵件、安排日程、管理任務等。

語言翻譯：Kimi Chat 支持多語言，可以幫助你翻譯不同語言的文檔。

角色扮演：如果你喜歡游戲或者需要進行角色扮演的情境模擬，Kimi Chat 可以扮演特定角色與你對話。

具體場景：Kimi Chat支持一口氣10萬字以內的內容處理。也就是說，把一篇PDF小說、書籍輸入進去都沒問題。不只是文字，將多個網站的鏈接發送給Kimi Chat，它不僅能夠讀取這些鏈接中的內容，還能夠概括出各篇文章主旨。

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責任編輯：尹航

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