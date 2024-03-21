習近平：科創是發展新質生產力核心要素 須提升關鍵領域創新

▲ 習近平強調要提升關鍵領域自主創新能力。

中共總書記習近平一連4天在湖南考察，走訪了長沙、常德等地的學校、企業、鄉村。習近平表示，湖南要牢牢掌握自身在建構新發展格局中的戰略定位，在打造國家重要先進製造業高地、具有核心競爭力的科技創新高地上持續用力。科創是發展新質生產力的核心要素，要提升關鍵領域自主創新能力。

習近平21日上午聽取省政府工作匯報，指科創是發展新質生產力的核心要素，若要以科技創新引領產業創新下更大功夫，主動對接國家戰略科技力量，積極引進國內外一流研發機構，提升關鍵領域自主創新能力。強化企業科技創新主體地位，促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度整合，推動科技成果加速轉化為現實生產力。聚焦優勢產業，強化產業基礎再造及重大技術設備攻關，持續做大做強先進製造業，推動產業高端化、智能化、綠色化發展，打造國家級產業群聚。

習強調，進一步全面深化改革要突出問題導向，著力解決制約構建新發展格局和推動高質量發展的卡點堵點問題、發展環境和民生領域的痛點難點問題、有悖社會公平正義的焦點熱點問題，有效防範化解重大風險。湖南要加強改革系統集成，更好參與全國統一大市場建設，融入中部地區崛起和長江經濟帶發展戰略，深度融入共建「一帶一路」，穩步擴大制度型開放，高標準建設好自由貿易試驗區，著力打造中非經貿深度合作先行區。

18日至20日，習近平先後到訪已故中共領導人毛澤東母校湖南第一師範學院、電池企業、歷史文化街區、糧食生產示範片區，以及與駐當地解放軍部隊見面。

責任編輯：陳建錫