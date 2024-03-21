亞洲第一大蘋果店上海開幕 庫克現身與果粉互動

▲ 亞洲最大蘋果旗艦店上海開幕，庫克親身與果粉互動

3月21日晚7時，蘋果上海靜安店正式開業，蘋果CEO庫克現身新店開門迎客並與顧客互動。

據內媒澎湃新聞報道，為了迎接新店開業，上百名果粉和社區居民從當天下午就前往排隊，整個下沉式廣場和上面的馬路都擠得滿滿當當。由於庫克近幾天一直在上海，很多人已經猜到庫克會出現在靜安新店，因此排隊等待的人群異常興奮。

當臨近開業前幾分鐘，蘋果店員從店裏走出來與排隊人群互動，經過一番熱場後，正式開業，庫克出來與果粉互動，引發果粉一陣陣歡呼，很多人衝上去找庫克合影留念。

報道指，到晚上7點半左右，大量因限制入場無法進店的人群依然在入口處等待。

這家店是蘋果在上海的第八家零售店，也是全球第二大規格的零售店。這家店位坐落在靜安寺和靜安公園附近，新店周圍環繞着一片廣場，可供社區用作舉辦特別活動的集會場所，也為顧客提供了一個別具一格的購物場所。蘋果選擇上海市市花白玉蘭設計成新店Logo，並且在白玉蘭盛開季開業，與這座城市進行深情互動。

專程來參加這次開業儀式的蘋果零售業務高級副總裁 Deirdre O 'Brien表示：「每次開新店，對我們來說都是從客戶需求出發，以客戶為中心，對中國客戶的需求，我們其實非常關注，希望在這個地方與客戶建立深遠的關係，我們熱愛中國的客戶。我們也在不斷尋找機會能夠開設更多的店面，讓我們可以直接跟客戶去建立直接的關係，這是我們的工作核心。」

責任編輯：袁瑋婧

庫克：蘋果將加強與中國供應鏈伙伴長期合作

中國發展高層論壇將舉辦 庫克現身上海