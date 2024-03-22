習近平據報下周在北京會見美國商界領袖

▲ 習近平據報在下周會見美國商界領袖。

中國高層發展論壇下周日（24日）開幕，國家主席習近平據報將在之後會見美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）、安達（Chubb）CEO葛林柏格（Evan Greenberg）等美國商界領袖。這將是習自去年11月到訪三藩市後，再次與美國商界人士見面。消息人士指，北京希望釋放出中國重視經濟的信號。

《華爾街日報》取得的名單指，將出席本次論壇的商界領袖逾85位，包括蘋果CEO庫克（Tim Cook）、貝萊德CEO蘇世民（Stephen Schwarzman）、滙豐CEO祈耀年（Noel Quinn）、美光CEO梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、超微CEO蘇姿豐（Lisa Su）、埃克森美孚CEO伍德倫（Darren Woods）等。

其中，與會的美國跨國企業高層將有34名，遠多於去年的23名。美國商界代表團也是本次論壇中最大代表團。

報道指，論壇將討論的議題包括中國的經濟增長、人工智能，以及氣候變化等。今年的論壇召開之際，正值中國這世界第二大經濟體面臨經濟放緩、消費疲軟和私營部門投資下降等不利因素。外國企業均希望看到中國政府能消除他們對監管不一致和經營風險上升的疑慮。

該報引述消息人士指，美國商界領袖與習的會面預定在下周三（27日）舉行，名單正進行最後敲定，但會面仍有取消的可能。一名知情人士向該報指出，如果習近平露面，肯定是一個重視經濟的信號。但也有企業高層認為，即使最高領導人現身，中國要重建信心並贏回外國資本，也不是單靠一次會議就能辦到。

此前有消息指，去年論壇時與外國商界領袖見會的總理李強，本次仍會出席論壇，但不會會見外商。

另外，中國商務部宣佈，國家副主席韓正將於下周三（26日）在北京出席「投資中國」首場標志性活動並致辭。

責任編輯：陳建錫