遭烏克蘭高官批評 李輝：烏方認為我到訪很重要

▲ 李輝指，烏克蘭認為他到訪很重要。

中國政府歐亞事務特別代表李輝周五（22日）在北京舉行吹風會，向駐華使節和中外媒體記者介紹他本月初訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭等的有關情況。李輝表示，中國將繼續在政治解決烏克蘭危機方面提供智慧，烏方已駁斥有關中國與烏克蘭保持距離的不實說法，並認為他本次到訪十分重要。

李輝表示，俄羅斯方面感謝中方在最新一輪穿梭外交的努力，重申對此危機舉行嚴肅談判的意願及立場。烏克蘭方面亦認為他的訪問十分重要，表示重視與中國的雙邊關係，願意加強貿易及人員交流。俄烏雙方都堅持自身立場，在和談方面存在巨大歧異，但雙方均認為這場危機將藉由和談解決。

中方希望見到一場俄烏承認的國際和平會議，兩國在會議的參與程度相同。中方唯一意圖是確保會議成功取得結果，歡迎一切有助降低衝突及談判的努力。

烏高官：俄烏談判不由中國代表決定

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫周三（20日）在一個電視節目上表示，俄烏談判的問題不能由某個中國特別代表來決定，他要提醒李輝，沒有人能在烏克蘭缺席的情況下決定烏克蘭的命運，如果有人認為烏克蘭應該喪失領土主權等權益，那麽他就應該把自己所擁有的權益送給烏克蘭。

達尼洛夫在訪問中還疑似用粗俗的詞彙，故意說錯李輝的名字。

責任編輯：陳建錫