  • 25°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遭烏克蘭高官批評 李輝：烏方認為我到訪很重要

國情動向 11:06 2024/03/22

分享：

分享：

李輝指，烏克蘭認為他到訪很重要。

中國政府歐亞事務特別代表李輝周五（22日）在北京舉行吹風會，向駐華使節和中外媒體記者介紹他本月初訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭等的有關情況。李輝表示，中國將繼續在政治解決烏克蘭危機方面提供智慧，烏方已駁斥有關中國與烏克蘭保持距離的不實說法，並認為他本次到訪十分重要。

李輝表示，俄羅斯方面感謝中方在最新一輪穿梭外交的努力，重申對此危機舉行嚴肅談判的意願及立場。烏克蘭方面亦認為他的訪問十分重要，表示重視與中國的雙邊關係，願意加強貿易及人員交流。俄烏雙方都堅持自身立場，在和談方面存在巨大歧異，但雙方均認為這場危機將藉由和談解決。

中方希望見到一場俄烏承認的國際和平會議，兩國在會議的參與程度相同。中方唯一意圖是確保會議成功取得結果，歡迎一切有助降低衝突及談判的努力。

烏高官：俄烏談判不由中國代表決定

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫周三（20日）在一個電視節目上表示，俄烏談判的問題不能由某個中國特別代表來決定，他要提醒李輝，沒有人能在烏克蘭缺席的情況下決定烏克蘭的命運，如果有人認為烏克蘭應該喪失領土主權等權益，那麽他就應該把自己所擁有的權益送給烏克蘭。

達尼洛夫在訪問中還疑似用粗俗的詞彙，故意說錯李輝的名字。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 中國

上一篇文章

英外相稱中國是「劃時代挑戰」 西方須協力合作

下一篇文章

美國商務部評估中芯是否違規助華為生產芯片
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款