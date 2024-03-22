  • 22°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外交部：中國電動車不靠補貼支撐 保護主義絕不可取

國情動向 16:13 2024/03/22

分享：

分享：

對於近期中國電動汽車出海遭遇「逆風」，中國外交部指中國電動車不靠補貼支撐，強調保護主義絕不可取，促有關方面停止將經貿問題泛政治化。

近期，歐盟發佈通知對自華進口電動汽車進行海關登記，未來可能對相關車輛徵收「追溯性關稅」，英國、美國準備對中國電動汽車進行反補貼調查或國家安全風險調查。美財長耶倫稱政府正採取措施確保美國內電動汽車行業取得成功。

外交部發言人林劍表示，電動汽車是全球化產業，只有分工合作才能互利共贏，只有公平競爭才有技術進步。以公平競爭、國家安全為名，搞保護主義、貿易壁壘，違背市場經濟原則和世貿組織規則。

他強調，中國電動汽車之所以廣受歡迎，靠的是在全球市場競爭中形成的科技創新和過硬的品質，絕不是靠補貼來支撐保護。同時，中國全面取消製造業領域外資准入的限制措施，始終向全球汽車企業敞開大門，各國的車企充分享受中國大市場的紅利。

林劍表示，經濟全球化是大勢所趨，保護主義絕不可取。濫用貿易救濟措施有違國際經貿規則，只有秉持互利合作才能做大蛋糕，只有跨越零和博弈才能帶來共贏。希望有關方面認真傾聽業界的理性聲音，切實遵守世貿組織規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題泛政治化、安全化、意識形態化，為包括中國企業在內的各國企業投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。

歐盟擬對中國電動車作海關登記 或追溯關稅

雷蒙多：中國製電動車對美國構成重大國安風險

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
貿易戰 全球化 電動車 汽車 經濟 補貼 外資 政治 歐盟 關稅

上一篇文章

習近平據報下周在北京會見美國商界領袖

下一篇文章

劉建超晤美中貿委會會長艾倫：中美是彼此不可或缺合作夥伴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款