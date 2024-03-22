外交部：中國電動車不靠補貼支撐 保護主義絕不可取

對於近期中國電動汽車出海遭遇「逆風」，中國外交部指中國電動車不靠補貼支撐，強調保護主義絕不可取，促有關方面停止將經貿問題泛政治化。

近期，歐盟發佈通知對自華進口電動汽車進行海關登記，未來可能對相關車輛徵收「追溯性關稅」，英國、美國準備對中國電動汽車進行反補貼調查或國家安全風險調查。美財長耶倫稱政府正採取措施確保美國內電動汽車行業取得成功。

外交部發言人林劍表示，電動汽車是全球化產業，只有分工合作才能互利共贏，只有公平競爭才有技術進步。以公平競爭、國家安全為名，搞保護主義、貿易壁壘，違背市場經濟原則和世貿組織規則。

他強調，中國電動汽車之所以廣受歡迎，靠的是在全球市場競爭中形成的科技創新和過硬的品質，絕不是靠補貼來支撐保護。同時，中國全面取消製造業領域外資准入的限制措施，始終向全球汽車企業敞開大門，各國的車企充分享受中國大市場的紅利。

林劍表示，經濟全球化是大勢所趨，保護主義絕不可取。濫用貿易救濟措施有違國際經貿規則，只有秉持互利合作才能做大蛋糕，只有跨越零和博弈才能帶來共贏。希望有關方面認真傾聽業界的理性聲音，切實遵守世貿組織規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題泛政治化、安全化、意識形態化，為包括中國企業在內的各國企業投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。

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責任編輯：袁瑋婧