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李強將出席中國發展高層論壇並發表主旨演講

國情動向 16:30 2024/03/22

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李強將出席中國發展高層論壇並發表主旨演講。

中國發展高層論壇下周召開，主辦方周五（22日）公佈，總理李強總理將出席論壇開幕式並發表主旨演講，但李強會否如往屆般會見外商則未有提及。

據公佈，本次論壇由國務院發展研究中心主任陸昊擔任中方主席，安達（Chubb）CEO葛林柏格（Evan Greenberg）擔任外方主席。論壇秉承「與世界對話，謀共同發展」宗旨，著眼於對外釋放中國對外開放信號。論壇由開幕式、專題研討會、閉門研討會等環節組成，李強將出席開幕式並發表主旨演講。

具體議題方面，論壇專題研討會將圍繞中國持續發展的動能與前景、中國持續發展的機遇與國際合作、碳中和與全球氣候治理、人工智能發展與治理、大健康產業、數字化賦能產業轉型、新型消費與內需潛力釋放、全球經濟增長趨勢八大主題，圍繞中國發展和世界發展的關鍵及前沿性問題，開展建設性交流。

截至周五，已有110多位外方正式代表確認參會，包括世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行的主要負責人，來自能源資源、裝備制造、金融保險、高科技與半導體、醫藥健康、專業服務、日用消費等行業的外資企業董事長和CEO，以及包括諾貝爾獎得獎者在內的國際知名學者。

責任編輯：陳建錫

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