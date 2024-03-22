大行意外棄守7.2關口 人行穩匯率有變？

中國國有大行周五（22日）意外棄守7.2關口，在離岸人民幣破位下行，在岸價（CNY）跌破7.22下探4個月低，離岸價（CNH）亦跌破7.27，引發外界對人行匯率政策有變的猜測。有券商分析指，只要中間價穩定，政策基調就不會改變。

人民幣在岸價今日早盤急跌逾400點，一度迫近7.24，意外打破已維持近兩個月的橫盤走勢。離岸價更是一度重挫近500點，跌破7.27關口。

路透引述分析人士認為，允許在岸人民幣跌破7.2，或表明監管層有意逐步釋放人民幣積累的貶值壓力；因為近期中國經濟數據開始企穩而且資本外流壓力緩解，這增強了人行對人民幣前景的信心，從而允許人民幣匯率出現一定程度的貶值。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指，允許即期匯價突破7.2同時將中間價穩定在7.1水平，這樣的政策操作可以控制人民幣貶值幅度，並讓市場消化外匯政策的變化。

他指出，需要密切關注下周一（25日）的人民幣中間價，以評估人行最新的外匯政策信號。

法巴銀行中國外匯及利率策略主管王菊認為，人民幣在岸價有望再次測試7.3關口。

東吳宏觀則認為，今天的行情是人民幣波動率極致壓縮情況下，由事件衝擊引發的市場矯正。今天行情不是政策「放棄」匯率的信號，7.24才是在岸人民幣真正意義上的下限。只要中間價穩定，政策基調就不會改變，匯率依舊會是國內貨幣政策的重要影響因素。

值得注意的是，人行副行長宣昌能昨日剛在記者會表示，2月以來人民幣兌美元匯率穩定在7.2左右，兼顧內外均衡，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

責任編輯：袁瑋婧