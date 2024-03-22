Apple上海新店開幕排長龍 大媽怒斥崇洋媚外：我們有華為！（有片）

▲ 一名大媽在蘋果上海靜安店門外怒斥排隊人群崇洋媚外，並高呼「中國有自己的華為！」

蘋果上海靜安店周四（21日）正式開業，吸引大批果粉前來朝聖。但排隊熱潮引起部分民眾不滿，一名大媽在店門外怒斥排隊的人崇洋媚外，並高呼「中國有自己的華為！」

亞洲第一大蘋果店上海開幕 庫克現身與果粉互動

網傳影片顯示，該名戴著口罩、身穿黃色毛衣和白色外套的大媽，在靜安新店外當街辱罵排隊人群崇洋媚外。有排隊民眾指「你知道蘋果每年為中國帶來多少就業嗎？」，她憤怒回覆「不需要」，民眾繼續反問「不需要就業是吧？」，她再度激動高呼，「中國不需要！我們有自己的華為！」

大媽之後再次指著排隊者怒罵「敗類」，說「喝著先烈的血，做著敗類的事。」語畢，人群裡傳來鼓掌聲。

影片在網上引發熱議，有網民力挺大媽，指每個中國人都應該有愛國情懷，支持國貨，國家才能更好、更強盛；但也有人認為，消費者選擇哪個品牌屬個人喜好，不應該上綱上綫，更不能片面認為用蘋果手機就是崇洋媚外。

《環球時報》前總編輯胡錫進評論稱「這位大媽不可笑，聽到周圍的掌聲了嗎，她是有一些群眾基礎的。但是她和她的掌聲，也就是對『崇洋媚外』的定義和怒斥不能成為網上的主流意識形態，而且必須指出，它與國家對外開放的路線嚴重不符。」

胡錫進表示，全社會都在支持華為，推國貨強大，但不意味著要關上國門，用意識形態的力量排斥蘋果和其他外國產品。那是回頭路，是自毀。

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責任編輯：易燕丹