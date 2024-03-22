連跌八個月 內地首兩月FDI按年跌幅擴大至19.9%

中國1-2月人民幣計實際使用外資（FDI）金額2150.9億元，按年下跌19.9%，連跌第八個月，跌幅比1月份的11.7%明顯擴大。

從行業看，高技術產業引資714.4億元人民幣，佔實際使用外資金額比重為33.2%，其中高技術制造業實際使用外資282.7億元人民幣，增長10.1%。建築業、批發和零售業增長43.6%、14.5%。從來源地看，法國、西班牙、澳洲、德國實際對華投資分別增長585.8%、399.3%、144.5%、19.8%。

另外，全國新設立外商投資企業7160家，按年增長34.9%。

商務部外資司負責人指，去年首兩月實際使用外資規模達到歷史最高水平的2684.4億元人民幣，今年雖然有所下降，但仍處於近10年第三高位。特別是新設外資企業數，是近5年來最高水平，顯示出跨國公司依舊看好中國市場發展機遇，持續加碼「投資中國」。

負責人又指，外商投資是市場行為，數據起伏波動是正常現象、符合市場規律。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國市場規模超大、供應鏈配套完備、基礎設施完善、人力資源豐富等構成的引資綜合優勢依然突出。當前，中國吸引外資有利因素依然大於不利因素，投資中國前景光明。

責任編輯：陳建錫