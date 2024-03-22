  • 22°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 21:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

連跌八個月 內地首兩月FDI按年跌幅擴大至19.9%

經濟脈搏 17:24 2024/03/22

分享：

分享：

中國1-2月人民幣計實際使用外資（FDI）金額2150.9億元，按年下跌19.9%，連跌第八個月，跌幅比1月份的11.7%明顯擴大。

從行業看，高技術產業引資714.4億元人民幣，佔實際使用外資金額比重為33.2%，其中高技術制造業實際使用外資282.7億元人民幣，增長10.1%。建築業、批發和零售業增長43.6%、14.5%。從來源地看，法國、西班牙、澳洲、德國實際對華投資分別增長585.8%、399.3%、144.5%、19.8%。

另外，全國新設立外商投資企業7160家，按年增長34.9%。

商務部外資司負責人指，去年首兩月實際使用外資規模達到歷史最高水平的2684.4億元人民幣，今年雖然有所下降，但仍處於近10年第三高位。特別是新設外資企業數，是近5年來最高水平，顯示出跨國公司依舊看好中國市場發展機遇，持續加碼「投資中國」。

負責人又指，外商投資是市場行為，數據起伏波動是正常現象、符合市場規律。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國市場規模超大、供應鏈配套完備、基礎設施完善、人力資源豐富等構成的引資綜合優勢依然突出。當前，中國吸引外資有利因素依然大於不利因素，投資中國前景光明。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 FDI 中國

下一篇文章

在岸人民幣跌破7.22逾4個月低 離岸價跌破7.27（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款