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菲方3船隻再闖仁愛礁 中國海警局：玩火必自取其辱

國情動向 12:17 2024/03/23

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菲律賓3船隻今日再闖仁愛礁臨近海域，中國海警局正告菲方，玩火者必自取其辱。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，周六（23日），菲律賓在上輪運補僅18天之後，違背承諾，再次派出2艘海警船、1艘運補船擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法「坐灘」軍艦實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。現場菲運補船不顧中方多次勸阻警告和航路管制，仍強行沖闖侵入。

中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範。我們正告菲方：玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

據法新社，菲律賓軍方則指責中國海警船今日上午在阿雲津礁（中國稱仁愛礁）鄰近海域，阻擋並用水炮攻擊菲律賓運補船。

菲軍方發佈的視頻顯示，一艘白色船隻不斷地向與它並肩航行的另一艘船隻發射水炮。另一段視頻則顯示，一艘有「中國海警」標記的船隻橫越另一艘灰色船隻、被確認為菲律賓運補船Unaizah May 4的船首。

菲軍方稱，上述視頻在星期六上午拍攝，當時菲律賓運補船Unaizah May 4正往阿雲津礁方向航行。菲軍方在聲明中說，該運補船在上午約8時52分被中國海警船持續用水炮攻擊後，受到嚴重損壞，但未形容損壞的情況，或是否有人員傷亡。
 

中菲南海再撞船 中國海警批菲律賓蓄意碰瓷（有片）

菲律賓海警船侵闖黃岩島鄰近海域 中國海警依法驅離

責任編輯：袁瑋婧

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