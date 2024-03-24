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李強︰中國經濟長期向好基本面不變 將加快發展新質生產力

國情動向 14:44 2024/03/24

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國務院總理李強在北京出席中國發展高層論壇2024年年會開幕式，並發表主旨演講。他指出，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，將著力擴大國內需求，加快發展新質生產力。

李強表示，過去一年，中國頂住外部壓力、克服內部困難，圓滿完成全年經濟社會發展主要目標任務。經濟回升向好的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。

他指出，當前國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰。中國將以務實有效的行動推動高質量發展，為世界經濟復甦和穩定發展注入更多確定性和正能量。他又指，將加大宏觀政策調節力度，著力擴大國內需求，進一步推進全國統一大市場建設，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。同時加快構建現代化產業體系，堅持以科技創新推動產業創新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，加快發展新質生產力。標本兼治穩妥做好各類風險隱患防範化解工作，推動中國經濟長期持續健康發展。

李強表示，今天的中國經濟已與世界經濟深度融合，中方將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，進一步深化重點領域和關鍵環節改革，著力提升政務服務效能，依法保護各類企業合法權益，穩步推進制度型開放，不斷以更高水平的開放鏈接世界。他説，一個更加開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇，願同世界分享中國持續發展的大機遇，與各方攜手創造共同發展的美好未來。

本次年會由國務院發展研究中心主辦。世界銀行行長彭安傑（Ajay Banga）、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）以及國內外專家學者、企業家、政府官員和國際組織代表約400人參加開幕式。

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責任編輯：易燕丹

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