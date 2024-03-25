  • 27°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡潤全球富豪榜 中國佔今年落榜總人數75%

經濟脈搏 10:30 2024/03/25

分享：

分享：

胡潤全球富豪榜，中國佔今年落榜總人數75%。

胡潤研究院發表《2024胡潤全球富豪榜》，逾200位中國企業家被剔出榜單，佔落榜總數75%，新上榜的有50多人。農夫山泉鍾睒睒第四年成為中國首富。

據統計，截至今年1月15日，全球增加167位10億美元財富的企業家，總數達3279位。其中，美國增加最多，增加了109位至800位；中國減少155位至814位，仍居世界第一；印度以271位排名第三，增加84位，是美國外新上榜企業家最多的國家；英國則超過了德國，以146位排名第四，德國140位排第五。

70歲的農夫山泉創辦人鍾睒睒以4500億元人民幣連續第四次成為中國首富，但財富比去年縮水9%，全球排名下降6位至第21位；44歲的拼多多黃崢財富增長71%及1600億元人民幣，以3850億元人民幣首次晉升為中國第二。53歲的騰訊創辦人馬化騰財富下降10%，以2500億元人民幣位列中國第三。

上榜中國企業家總財富縮水15%

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，全球10億美元企業家人數增加了5%，幾乎彌補了去年全球經濟走出疫情影響，以及對美國降息的普遍預期所造成的所有損失。不過，中國財富創造結構持續發生巨變，近一年榜上企業家總體減少了150多位，兩年來落榜企業家人數接近450位，新上榜的有120多位。

另外，上榜中國企業家的總財富接近19萬億元人民幣，亦比去年下降15%。

受惠於人工智能（AI）大爆發，全球一半以上新增財富來自於AI。財富增長比較快的中國企業家，包括跨境電商做得比較成功的黃崢、遊戲公司米哈遊的蔡浩宇、半導體公司寒武紀的陳天石、消費品公司敷爾佳的張立國等，下降比較多的是房地產行業的萬達王健林、碧桂園楊惠妍、隆基綠能李振國等。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 美國 中國

上一篇文章

人民幣中間價微升 離岸價反彈破7.24水平

下一篇文章

商務部副部長：擴大高水平對外開放 讓外企放心投資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款