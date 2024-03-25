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參展車突啟動撞傷5人 極氪認未按規定開啟展車模式

社會熱點 12:15 2024/03/25

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吉利汽車旗下電動車品牌極氪（Zeekr）一部展覽車，周日（24日）在南京國際新能源汽車展覽會上突然啟動並撞向旁邊比亞迪展台，造成5人受傷。極氪其後承認管理失誤，未按規定開啟展車模式。

網傳影片顯示，在展會大廳內，一輛灰色車輛直接撞向另一輛正在展示的比亞迪新能源車，而灰車內有駕駛人員。在車輛旁，有帶工牌人員和一男童倒地不起。一位自稱孩子家屬的男子敲打車窗，質問車內人員為何撞人。現場亦有人稱：「展會車輛怎麼可以動呢?」「肇事人員已經被關到小房子裏了」。

極氪當晚發聲明稱，事件發生後極氪相關工作人員第一時間報警並將傷者送醫救治，同時積極協助傷者就醫。目前已確認5名觀眾均無生命危險，其中3位經檢查無恙後已出院，另外2位輕傷者仍在醫院做進一步檢查。

極氪表示，經自查確認，因參展車輛管理失誤，展車未按規定開啟展車模式，處於駐車舒享模式且汽車鑰匙在有效使用範圍內。目前極氪已緊急在全國範圍內開啟展車自查，避免類似風險。

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責任編輯：易燕丹

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