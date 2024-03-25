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出生人數跌 內地兩年逾兩萬間幼稚園關停

社會熱點 13:12 2024/03/25

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內地愈來愈多幼稚園關停。

內地幼稚園數量在過去兩年內減少2.04萬間，其中去年關停的多達1.48萬間。隨著過去幾年的出生率進一步下滑，預料幼稚園招生將繼續面臨困難。

第一財經引述教育部數據指，2022年全國共有幼稚園28.92萬所，比上一年減少5610所，下降1.90%，為2008年來首次負增長。去年再減至27.44萬間。

生育率下滑導致能夠上幼稚園的孩子數量驟減，從歷年出生人口變化看，全面二孩政策實施後，2016年和2017年的出生人數都超過1700萬人，尤其是2016年達到1883萬人。但進入到2018年，二孩效應減弱，當年出生人口為1523萬人，2019年為1465萬人，2020年為1200萬人，至去年僅為902萬人。

幼稚園在園幼兒數量的減少，料會逐漸波及小學、初中、高中以及大學。北京師範大學教育學部高等教育研究院副教授喬錦忠指，根據其團隊模型預測，2035年全國小學、初中需求數分別為9.28萬和4.79萬間，較2020年分別減少5.14萬和0.38萬間。其中，人口負增長對小學影響比初中要大。

喬分析，按現行生師比標準，到2035年全國將有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩，小學教師需求量過剩較大，初中教師先短缺後過剩。

責任編輯：陳建錫

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