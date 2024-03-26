美國以涉網絡攻擊 制裁武漢企業及兩中國人

▲ 美國以涉網絡攻擊為由，制裁一武漢企業及兩中國人。

美國宣佈制裁1家武漢的科技企業及2名中國人，指其受中國政府支持，對美國關鍵基礎設施實施多次惡意網絡行動，同時起訴7名據稱是中國黑客的人士，指其針對美國政界、公司，以及政治異見欴士進行網絡攻擊。中國外交部敦促美方不要賊喊捉賊，將採取必要措施維護中方的合法權益。

*更新外交部回應

外交部發言人林劍周二（26日）表示，一段時間以來，美國出於地緣政治目的，鼓動其主導的世界上最大的情報組織「五眼聯盟」編湊、散佈各種中國黑客威脅的虛假信息，現在又夥同英國大肆炒作所謂的中國網絡攻擊，甚至發起對華的無理單邊制裁。中方對此堅決反對，已向美及相關方提出了嚴正交涉，將採取必要措施維護中方的合法權益。

林劍表示，中方相關網絡安全機構曾發佈了美政府對中國及其他國家進行網絡攻擊的系列報告，但美國政府一直裝聾作啞。敦促美方在網絡空間採取負責任態度，更不要賊喊捉賊。

美國財政部周一（25日）發表聲明，被制裁的中國公司名為武漢曉睿智科技有限公司，它是中國國家安全部的幌子公司，被制裁的兩名個人分別是趙光宗（Zhao Guangzong）和倪高彬（Ni Gaobin）。此次制裁行動是與美國司法部、聯邦調查局、美國國務院以及英國政府共同努力的一部分。

聲明指，中國政府支持的惡意網絡行為體仍是對美國國家安全構成的最大、最持久的威脅之一。網絡安全行業將這些實體稱為APT31，其由為中國國家安全部屬下的湖北省國家安全廳工作的中國情報人員組成，目標是美國高級官員及其顧問，包括白宮、司法部、商務部、財政部、國務院以及國會議員等。

被制裁的武漢曉睿智科技有限公司涉協助監視美國及外國政界人士、外交政策專家、學者、記者等，兩名中國人則曾對美國及香港的特定目標進行網攻。

司法部同日表示起訴包括上述兩人在內的7人，指其對美國政府官員、美國及其他國家的政治人物和競選團隊，美國國防企業，以及全球異見人士作出網攻。

責任編輯：陳建錫