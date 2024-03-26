受賄8100萬 中國足協前主席陳戌源判無期徒刑

▲ 陳戌源被判無期徒刑。

中國足協前主席陳戌源受賄案周二（26日）在湖北黃石市中院一審宣判，陳戌源受賄罪成被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

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經審理查明，2010年至2023年，陳戌源先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足協換屆籌備組組長、中國足協主席等職務便利，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的錢款共計逾8103萬元人民幣，其中400萬元未實際取得。

法院認為，陳的行為構成受賄罪，數額特別巨大，其在足協任職期間，為多個足球俱樂部和地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項上謀取不正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境，給國家足球事業造成嚴重損害；為他人謀取職務提拔、調整，具有酌定從重處罰情節。

鑒於陳戌源的部分受賄為未遂，到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

除了陳戌源案，中國足協前主席並田協前主席于洪臣、中國足協前常務副秘書長陳永亮、中超前總經理董錚等5人的行賄受賄案亦定於周二宣判。

責任編輯：陳建錫