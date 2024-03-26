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博鰲亞洲論壇一連四日海南舉行 報告料今年亞洲經濟增4.5%

經濟脈搏 11:13 2024/03/26

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博鰲亞洲論壇今日起一連四日在海南舉行，會上發布《亞洲經濟前景及一體化進程》年度報告，預測今年亞洲經濟增長有望達到4.5%左右，高於去年。

報告指出，今年仍將是全球經濟動蕩和分化的一年，亞洲經濟面臨的外部環境依然嚴峻，同時需要應對好內部挑戰。但在相對強勁消費和積極的財政政策的支持下，亞洲經濟仍將維持較高增速，預計今年亞洲經濟增長4.5%左右，比2023年4.3%的預期增長率略高。東亞地區增速或會持平於4.3%，南亞地區增速則加快至5.8%。

不過，基於經濟形勢持續疲弱，人口及勞動力較多的東亞及南亞地區，就業增長會相對疲弱；至於亞洲經濟體通脹壓力普遍會進一步緩解。

報告認為，全球經濟增速下滑、地緣政治衝突及國際金融環境偏緊等因素影響，環球貿易與國際投資增長方面，仍面對較大下行壓力，雖然今年有望按年改善，但仍將低於疫情前平均水平，亞洲面對的衝擊主要來自外需環境較弱、以巴衝突爆發導致中東地緣政治風險持續升級，特別是紅海危機持續，對全球貿易帶來嚴重負面衝擊等。

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責任編輯：易燕丹

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