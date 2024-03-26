外商代表稱北京釋放友好信號 冀看到實際行動

▲ 外商代表希望北京有更多實際行動。

北京在外企高層雲集的中國發展高展論壇上作出諸多優待外資的表態，有企業代表指，友好信號愈來愈多，但他們對這類承諾已很熟悉，希望看到實際行動。

歐洲最大工業協會、德國機械設備製造業聯合會（VDMA）的亞洲專家Oliver Wack向路透社表示，VDMA之前曾詢問北京，會採取哪些措施來鼓勵更多會中的成員到中國投資。他提到，我們看到愈來越愈的友好信號，但就內容而言，這些信號並不是那麼石破天驚。

中國商務部在論壇上強調將「全面保障外資企業國民待遇」，但沒有進一步說明。德國批發、外貿和服務業聯合會主席Dirk Jandura表示，德國企業對這類承諾很熟悉。不幸的是，過去它往往只停留在口頭上，或者只是小步前進...外國企業家能做出多大貢獻仍不清楚。

「他們（北京）發出的信號是對的。」中國美國商會主席譚森（Sean Stein）向《華厭爾街日報》表示，儘管如此，高管們在修改投資計劃之前仍希望看到「改革方面再多一點行動」。他認為，中國現時發出的這些信號，還不足以從根本上改變外企的投資態度。

《紐約時報》指，在往屆論壇上，最後一天通常是總理與外企高層的閉門討論，回答後者的各種問題，但這種討論今年被取消了，未作出任何解釋。開幕式前中企負責人和官員就經濟政策進行公開的討論，今年也沒舉行。這導致一些外企高層，在論壇首日晚上便搭乘私人飛機提早離開了北京。

責任編輯：陳建錫