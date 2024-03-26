新西蘭指中國黑客入侵國會網絡 華使館堅決反對並提交涉

新西蘭政府表示，由中國政府支持的黑客組織曾對新西蘭國會電腦系統實施惡意網攻，已向中方提出關切。中國駐新西蘭使館表示，中方堅決拒絕該毫無根據、不負責任的指控，已就此向新方有關部門提出嚴正交涉，表明強烈不滿和堅決反對。

新西蘭當局指，政府通訊安全局發現，獲中國政府支持的黑客組織APT40，涉及2021年一宗針對新西蘭國會服務和顧問辦公室的惡意網絡活動，獲取有關新西蘭政府運作的重要資訊，當中不包括敏感或戰略性內容，但黑客刪除了部分技術性信息，可能導致更多入侵活動。

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）表示，這種性質的外國干涉不可接受，敦促中國今後不要再進行此類活動。他又指，當局已就獲中國政府資助的團體向新西蘭和英國民主機構進行網絡活動，向中國大使表達關切。

中國駐新西蘭使館發言人表示，網絡攻擊溯源問題高度複雜敏感，在調查和定性網絡事件時，應有充分客觀證據，而不是在沒有事實依據的情況下污蔑抹黑他國，更不應將網絡安全問題政治化、武器化。

發言人強調，中方過去從未，未來也絕不會干涉包括新方在內的其他國家內政，指責中方干涉新內政完全是找錯對象。希望新方與中方相向而行，通過建設性對話溝通，而非「麥克風外交」，妥處彼此間分歧，不斷推動雙邊關係健康穩定發展。

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責任編輯：易燕丹