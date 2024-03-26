多名美國商界領袖據報已接獲邀請 周三與習近平見面

中國國家主席習近平據報周三（27日）將會見到北京出席活動的美國商界領袖，北京雖未正式公布，但一些美企高層已收到會面邀請，並臨時延長逗留。

彭博社引述多名消息人士指，在北京出席中國發展高層論壇的一些美企高層於最後一刻收到邀請，並得知他們將會與習近平見面。盡管習的名字並無出現在邀請函上，但這是一種默契，去年11月，習在美國三藩市出席商界晚宴也採取了類似的程序。部分美企高層為了是次會面，正重新調整日程及延長在華停留。

一名獲邀的人士表示，商界認為這是中國政府以在去年三藩市APEC峰會的對話為基礎，尋求改善關係的一部分。

路透社指，會面由美國安達保險（Chubb）CEO格林伯格（Evan Greenbereg）提議，其他與會者將包括美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）及美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）。它不在剛結束的中國發展高層論壇的議程內，而是特意安排，以便將其與備受矚目的論壇區分開。

率先曝光消息的《華爾街日報》則指，在中國發展高層論壇上，總理李強在直接回應外國商界關心的一些問題時，表示中國將應對這些挑戰，但沒有提供很多新的細節，也沒有直接談及安全問題或外界對中國產能過剩的擔憂。這次會面，將是美國商界當面聆聽習近平講話的難得機會。

責任編輯：陳建錫