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財政部：堅持將習慣過緊日子作為預算管理指導方針

經濟脈搏 15:49 2024/03/26

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財政部有關負責人就2024年中央預算表示，堅持將習慣過緊日子作為預算管理的指導方針，集中財力保障國家重大戰略任務。

據財政部網站，該負責人表示，要集中財力保障國家重大戰略任務。做到「大錢大方，小錢小氣」。2024年中央本級一般公共預算支出增長8.6%，扣除重點保障支出後僅增長0.3%，其中重點保障國防武警支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債發行付息支出等支出項目。同時嚴控一般性支出，儘可能壓縮中央部門支出，大力推動各部門調整優化支出結構，將資金用在刀刃上。

其次，做好部門履職經費保障。堅持有壓有保，積極支持各部門履職盡責，把該壓的堅決壓下來，把該保的保障到位，提高預算精準性。對於中央單位人員工資等支出，按照定員定額管理的要求，嚴格按照工資政策和人數安排；對於必需的水電、物業、採暖等費用，制定完善公用經費實物定額標準，確保相關支出處於合理區間。

精簡不必要的節慶、論壇和展會

再次，強化預算約束防止鋪張浪費。推動中央部門精簡不必要的節慶、論壇和展會，更加節約高效地舉辦會議、開展培訓和調研。從緊從嚴安排「三公」經費預算，實事求是保障合理需求。按季評估中央部門過緊日子情況，將評估結果與預算安排掛鈎。積極盤活存量資產，加強資產運行維護，推進資產共享共用，對單位新增資產配置加強管理，防止資產閒置浪費。嚴格執行會議差旅等費用開支標準，努力降低行政運行成本。嚴控樓堂館所建設。

財政部：今年財政支出仍保持必要強度

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責任編輯：袁瑋婧

 

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