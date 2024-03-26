中企項目車隊巴基斯坦遭恐襲 5名中國公民遇難

▲ 中企在巴基斯坦的達蘇水電站項目遭遇恐怖襲擊，5中國公民遇難

巴基斯坦發生恐襲，一中企承建項目車輛遭遇自殺式炸彈襲擊，5名中國公民遇難。

中國駐巴基斯坦大使館今日就達蘇水電站項目遭遇恐怖襲擊發表聲明，聲明表示，當地時間3月26日13時許，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目車輛在途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。

中國駐巴使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問，正會同巴方全力推進事件善後處置工作。

中國駐巴使領館已在第一時間啟動應急工作，要求巴方對襲擊事件進行徹查、嚴懲兇手，同時採取切實有效措施保護在巴中國公民、機構和項目安全，確保類似事件不再發生。

中國駐巴使領館提醒在巴中國公民、企業務必密切關注當地安全形勢，提高安保等級，強化安保措施，全力做好安全防範。

路透社指，這是一週內針對中國在巴基斯坦利益的第3次重大襲擊。

巴基斯坦第二大空軍基地PNS Siddique周二凌晨也遭到多宗爆炸和槍擊襲擊，保安部隊把5名武裝分子全數擊斃。俾路支解放軍（BLA）聲稱對襲擊事件負責，理由是反對中國在巴基斯坦的投資。據報PNS Siddique基地內有中國無人機部署。

北京於2023年11月曾向伊斯蘭堡施壓，要求當局採取更多措施保護在該國工作的中國公民。巴基斯坦內政部當時舉行了一次高級別安全會議，並決定對從事「一帶一路」倡議項目的中國人員採取嚴格的規定，也應適用於參與不相關活動的專家和投資者。新程序要求這些中國公民向當地警方登記其居住地址，確保他們只乘坐防彈車輛出行。

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責任編輯：袁瑋婧