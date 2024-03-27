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中方就美電動車補貼措施訴諸WTO 戴琪：正評估

國情動向 09:30 2024/03/27

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中國常駐世貿組織（WTO）代表團周二表示，中國已在世貿組織啟動針對美國的爭端解決程序，以維護中國電動汽車行業的利益。美國貿易代表戴琪稱美國正在評估中方提出的磋商要求。

中方指，中國對美國《通脹削減法）IRA）》中帶有歧視性補貼性質的措施提出異議，稱這些措施將中國等世貿組織成員產品排除在外。

中國代表團說，在應對氣候變化、減少碳排放和保護環境的幌子下，這些補貼實際上是以購買和使用來自美國或從某些特定地區進口的產品為條件的。

中國代表團表示，訴諸爭端解決機制的目的是維護中國電動汽車行業的合法權益，維護全球市場公平競爭的環境。

美國貿易代表戴琪表示，華盛頓在評估中國向世貿組織提出的磋商要求。

戴琪在聲明中表示，IRA正在為我們與盟友和合作夥伴共同尋求的清潔能源未來做出貢獻。她指責中國利用她所稱的不公平、非市場政策，為中國製造商謀取利益。

中國商務部昨日指，美方出台IRA是以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，針對新能源汽車等制定歧視性補貼政策，嚴重擾亂了全球新能源汽車產業鏈和供應鏈，違反了世貿組織國民待遇、最惠國待遇等規則，中方堅決反對。敦促美方遵守世貿組織規則，尊重全球新能源汽車產業發展趨勢，及時糾正歧視性產業政策，維護新能源汽車全球產業鏈和供應鏈穩定。

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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