內地1-2月工業利潤按年漲10.2% 國統局：市場需求持續恢復

內地首2月全國規模以上工業企業利潤按年增10.2%，國統局指隨着宏觀組合政策落地顯效，市場需求持續恢復，工業生產較快增長，規模以上工業企業效益繼續改善。

國家統計局數據顯示，1-2月份，全國規模以上工業企業利潤按年增長10.2%，利潤由上年全年下降2.3%轉為正增長。分月看，規上工業企業當月利潤自上年8月份以來按年持續增長，今年1-2月份延續恢復向好態勢，工業企業效益起步平穩。

工業企業營收明顯改善。1-2月份，規上工業企業營業收入按年增長4.5%，高於上年全年營收增速3.4個百分點，企業營收回升態勢明顯，為利潤增長創造有利條件。

高技術製造業利潤實現快速增長

裝備製造業、高技術製造業利潤明顯回升，新質生產力培育壯大。1-2月份，裝備製造業利潤按年增長28.9%，增速比上年全年加快24.8個百分點，拉動規上工業利潤增長6.7個百分點，貢獻率達65.9%，是貢獻最大的行業板塊。分行業看，電子行業利潤增長2.11倍，鐵路船舶航空航天運輸設備、汽車、金屬製品行業分別增長90.1%、50.1%、27.8%。隨着製造業向高端化、智能化、綠色化邁進，高技術製造業利潤實現快速增長。1-2月份，高技術製造業利潤由上年全年下降8.3%轉為增長27.9%，增速高於規上工業平均水平17.7個百分點。

受益於國內外需求改善，疊加春節假期有力帶動，消費需求平穩恢復，消費品製造業利潤實現較快增長。1-2月份，消費品製造業利潤由上年全年下降1.1%轉為按年增長12.9%。

1-2月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤按年增長0.5%，私營企業利潤增長12.7%，外商及港澳台投資企業利潤增長31.2%；大、中、小型企業利潤分別增長8.0%、6.0%、18.9%。

下階段，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，着力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，不斷鞏固增強回升向好態勢，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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責任編輯：袁瑋婧