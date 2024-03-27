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2月iPhone在華出貨量按年跌三成 連跌2個月

經濟脈搏 10:24 2024/03/27

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iphone在中國出貨量連跌2個月

2月份蘋果iPhone在華出貨量按年下滑33%，連續2個月下滑。

據彭博社報道，中國官方數據顯示，因春節到來時間較晚，上月外國品牌智能手機出貨量只有240萬部，蘋果佔了其中相當大一部分，是唯一一家擁有可觀市場份額的海外公司。

但數據顯示，今年2月份iPhone出貨量按年下滑33%，連續兩個月出現下滑。根據中國信息通信研究院數據，1月份iPhone總出貨量約為550萬部，同比下降39%左右。

自去年9月蘋果推出最新一代機型以來，iPhone在華銷量一直沒有很大起色，iPhone銷售放緩還促使蘋果在1月份罕見進行促銷打折。報道稱，iPhone在華銷量下跌一方面是高端市場被中國競爭對手華為搶佔了份額，另一方面是中國消費者越來越不願意在非必需品上花錢。
 
數據顯示，2月份整個中國智能手機市場也萎縮了近三分之一。Canalys分析師Nicole Peng說，蘋果的中國零售渠道仍在消化2023年第四季度的出貨量，這可能是最近幾個月銷量下滑的原因，但也預示着未來幾個月蘋果在華銷售趨勢將放緩。

儘管蘋果在華市場的前景惡化，蘋果CEO庫克仍強調中國供應鏈對蘋果的重要性。他說，蘋果和中國供應鏈是非常融洽的雙贏關係，對蘋果供應鏈來說，沒有比中國更重要的地方。

蘋果上周三（20日）在上海的零售店開業，這是亞洲規模最大的蘋果零售店，庫克現身當地出席開業儀式。

責任編輯：袁瑋婧

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