習近平：正謀劃全面深化改革重大舉措 中美能有更好未來

國家主席習近平今日上午在人民大會堂會見美國工商界和戰略學術界代表。

據央視新聞報道，習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中美各自的成功是彼此的機遇。只要雙方都把對方視為夥伴，相互尊重、和平共處、合作共贏，中美關係就會好起來。希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識，增進信任，排除各種干擾，深化互利合作，為兩國人民帶來更多實實在在的福祉，為世界注入更多穩定性。

習近平認真聽取了美方代表發言，並對他們關心的問題一一作出回應。

中國發展前景光明 有底氣有信心

習近平指出，中國經濟是健康、可持續的。去年中國經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅，對世界經濟增長貢獻率繼續超過30%，這是中國人民干出來的，也離不開國際合作。中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。將持續推動高質量發展，持續推進中國式現代化，既讓中國人民不斷過上更好生活，也為世界可持續發展作出更大貢獻。中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心。

習近平指出，中國的改革不會停頓，開放不會止步。正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間。面對中美經貿關係近年來出現的新情況新變化，雙方要堅持相互尊重、互惠互利、平等協商，按經濟規律和市場規則辦事，擴大和深化經貿互利合作，尊重彼此的發展權利，追求中美共贏和世界共贏。歡迎美國企業更多參與共建「一帶一路」，參加中國國際進口博覽會等大型經貿活動，繼續投資中國、深耕中國、贏在中國。

中美關係能夠有一個更好的未來

習近平強調，這幾年，中美關係經歷了不少波折，也遭遇過嚴峻挑戰，其中的教訓值得吸取。中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。過去幾個月，雙方團隊圍繞我和拜登總統達成的共識，在政治外交、經貿財金、執法禁毒、氣候變化、人文交流等各領域保持溝通，取得了進展。當前形勢下，中美的共同利益不是減少了，而是更多了。不管是經貿、農業等傳統領域，還是氣候變化、人工智能等新興領域，中美應該成為對方發展的助力，而不應該成為阻力。推動世界經濟復甦、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調合作，展現大國胸懷，拿出大國擔當。美方應同中方相向而行，樹立正確戰略認知，妥善處理敏感問題，保持中美關係止跌企穩的勢頭，積極探索正確相處之道，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、黑石集團董事長兼行政總裁蘇世民、高通公司總裁兼行政總裁安蒙、哈佛大學甘迺迪政府學院院長艾利森、美中貿易全國委員會會長艾倫等美方代表參與會見。他們表示，過去幾十年來，中國實現了非凡經濟增長和轉型，體現了強大韌性和活力。美中經濟關係緊密依存，兩國唯有和平共處，才能實現各自發展繁榮。「修昔底德陷阱」並非必然。美國企業讚賞中方近期出台的一系列進一步改革開放的重要舉措，看好中國經濟發展前景，將堅定不移繼續深耕中國，同中國發展長期緊密的合作關係。美國工商界和戰略學術界支持美中雙方加強各層級交往交流，增進相互理解、信任與合作，攜手應對全球性挑戰，推動建立穩定、可持續、富有成效的美中關係。

會面約上午11時在人民大會堂進行，路透引述知情人士報道，約20間公司高層受邀出席今場會談，歷時約90分鐘。

外電早前報道，會面是由美國安達保險（Chubb）首席執行官格林伯格（Evan Greenberg）提議，其他與會者包括美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）及美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）。部分參加中國發展高層論壇的美企高層亦獲邀出席。

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責任編輯：易燕丹